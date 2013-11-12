表格：11月9日止当周美国连锁店销售较前周增长1.2%--ICSC/高盛

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透11月12日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，11月9日止当周美国连锁店销售较前周增长1.2%，较上年同期增长2.3%。
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
11月 9日 544.6 2.3 1.2
11月 2日 538.2 1.9 -0.6
10月26日 541.6 2.2 -0.4
10月19日 543.8 3.2 1.4
(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。