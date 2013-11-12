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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 20:57 BJT

国际油市：亚洲燃料油溢价下滑，市场需求低迷

路透新加坡11月12日 - 行业消息人士表示，380-cst燃料油码头交货价较380-cst船货的溢价周二跌至近一周低点，因低迷需求拖累价格。

“市场淡静。11-12月应该要有不错的表现...以往都是不错的，”新加坡一燃料油交易商称。

路透数据显示，380-cst码头交货价升水下滑2美元，至每吨6.79美元。

根据当局的数据，新加坡1-9月380-cst海事燃料油销售量较上年同期减少7.2%。

在船货市场方面，180-cst和380-cst燃料油现货溢价周二趋稳，交易商称，市场活动低迷。

180-cst现货价差中止八日连跌走势，持平在每吨较新加坡现货报价升水1.25美元，380-cst溢价水准小升0.20美元，至每吨较新加坡现货报价升水3.03美元。

现货交易方面，Gunvor出售2万吨380-cst燃料油给维多，12月8-12日装运，每吨598美元。

Lukoil出售2万吨380-cst燃料油给中国光汇石油，12月1-5日装运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。

雪佛龙(Chevron)出售2万吨380-cst燃料油给维多，12月8-12日装运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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