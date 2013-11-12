国际油市：亚洲燃料油溢价下滑，市场需求低迷

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透新加坡11月12日 - 行业消息人士表示，380-cst燃料油码头交货价较380-cst船货的溢价周二跌至近一周低点，因低迷需求拖累价格。
“市场淡静。11-12月应该要有不错的表现...以往都是不错的，”新加坡一燃料油交易商称。
路透数据显示，380-cst码头交货价升水下滑2美元，至每吨6.79美元。
根据当局的数据，新加坡1-9月380-cst海事燃料油销售量较上年同期减少7.2%。
在船货市场方面，180-cst和380-cst燃料油现货溢价周二趋稳，交易商称，市场活动低迷。
180-cst现货价差中止八日连跌走势，持平在每吨较新加坡现货报价升水1.25美元，380-cst溢价水准小升0.20美元，至每吨较新加坡现货报价升水3.03美元。
现货交易方面，Gunvor出售2万吨380-cst燃料油给维多，12月8-12日装运，每吨598美元。
Lukoil出售2万吨380-cst燃料油给中国光汇石油，12月1-5日装运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。
雪佛龙(Chevron)出售2万吨380-cst燃料油给维多，12月8-12日装运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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