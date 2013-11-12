国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，料有150万吨西方船货入港

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透新加坡11月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周二自八个半月高点回落，触及两日低点每吨146.75美元，但仍较今年均值高出33.4%，反映供应减少。
亚洲汽油裂解价差则连续第五日上扬，接近两个月高位每桶4.80美元，因印尼12月需求增强。
交易商称，自10月中左右展开的石脑油多头走势，可能还会持续，不过大概最多只剩二到三周时间。
预计西方将有超过150万吨石脑油供应，其中约40万吨来自美国。
“目前库存不算太高，因此亚洲可以接收更多的供应，之后的发展我们还要再观察，”新加坡一交易商称。“不是每个人都相信美国可以一个月出口40万吨石脑油。”
在现货市场方面，道达尔出售三批95-辛烷值汽油船货，12月7-11日装运，其中两批售予托克(Trafigura)，价格分别为每桶113.15美元和113.20美元。剩余一批售予嘉能可，每桶113.25美元。
MRI向壳牌买进一笔12月下半月/1月上半月石脑油价差合约，每吨2美元。另向Socar买进1月上半月石脑油船货，每吨942美元。
MRI自11月6日以来买进的1月上半月船货已达约22.5万吨。
Socar向嘉能可买进1月上半月石脑油船货，每吨941美元。
嘉能可亦出售一笔1月上半月/1月下半月价差合约，和一笔1月下半月/2月上半月价差合约给中国石油，每吨8.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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