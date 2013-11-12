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亚洲 | 2013年 11月 12日 星期二 21:22 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，料有150万吨西方船货入港

路透新加坡11月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周二自八个半月高点回落，触及两日低点每吨146.75美元，但仍较今年均值高出33.4%，反映供应减少。

亚洲汽油裂解价差则连续第五日上扬，接近两个月高位每桶4.80美元，因印尼12月需求增强。

交易商称，自10月中左右展开的石脑油多头走势，可能还会持续，不过大概最多只剩二到三周时间。

预计西方将有超过150万吨石脑油供应，其中约40万吨来自美国。

“目前库存不算太高，因此亚洲可以接收更多的供应，之后的发展我们还要再观察，”新加坡一交易商称。“不是每个人都相信美国可以一个月出口40万吨石脑油。”

在现货市场方面，道达尔出售三批95-辛烷值汽油船货，12月7-11日装运，其中两批售予托克(Trafigura)，价格分别为每桶113.15美元和113.20美元。剩余一批售予嘉能可，每桶113.25美元。

MRI向壳牌买进一笔12月下半月/1月上半月石脑油价差合约，每吨2美元。另向Socar买进1月上半月石脑油船货，每吨942美元。

MRI自11月6日以来买进的1月上半月船货已达约22.5万吨。

Socar向嘉能可买进1月上半月石脑油船货，每吨941美元。

嘉能可亦出售一笔1月上半月/1月下半月价差合约，和一笔1月下半月/2月上半月价差合约给中国石油，每吨8.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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