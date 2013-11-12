美国热股：摩根士丹利调整互联网产业观点，Facebook与Linkedin早盘上扬

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透11月12日 - 摩根士丹利将其对互联网股票的产业观点从“具吸引力”下调为“表现与大盘一致”，称该行业成长需要加速才能跟上当前的估值。摩根士丹利将谷歌从最佳投资名单(Best Idea)中移除，并称刺激股票上涨的因素已经消失。
Facebook 周二早盘上涨1.03%，报46.68美元；Linkedin 上扬1.22%，报214.25美元；eBay 小跌0.02%，报52.82美元；亚马逊 微跌0.20%，报353.66美元。(完)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。