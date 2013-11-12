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市场报道 | 2013年 11月 12日 星期二 22:49 BJT

美国热股：摩根士丹利调整互联网产业观点，Facebook与Linkedin早盘上扬

路透11月12日 - 摩根士丹利将其对互联网股票的产业观点从“具吸引力”下调为“表现与大盘一致”，称该行业成长需要加速才能跟上当前的估值。摩根士丹利将谷歌从最佳投资名单(Best Idea)中移除，并称刺激股票上涨的因素已经消失。

Facebook 周二早盘上涨1.03%，报46.68美元；Linkedin 上扬1.22%，报214.25美元；eBay 小跌0.02%，报52.82美元；亚马逊 微跌0.20%，报353.66美元。(完)

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