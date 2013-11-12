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货币新闻 | 2013年 11月 12日 星期二 21:40 BJT

表格：美国芝加哥联储9月全国活动指数为正0.14，8月修正为正0.13

路透纽约11月12日 - 美国芝加哥联邦储备银行周二公布，9月全国活动指数为正0.14，8月修正为正0.13。

月度指数：

13年9月 13年8月 13年7月 13年6月 13年5月 13年4月 12年9月

现值 +0.14 +0.13 -0.36 -0.22 -0.04 -0.38 +0.03

前值 -- +0.14 -0.43 -0.24 -0.05 -0.41 +0.03

三个月移动均值：

13年9月 13年8月 13年7月 13年6月 13年5月 13年4月 12年9月

现值 -0.03 -0.15 -0.21 -0.21 -0.27 -0.07 -0.32

前值 -- -0.18 -0.24 -0.23 -0.28 -0.08 -0.32

芝加哥联邦储备银行表示，三个月移动均值显示经济活动低于历史趋势，暗示未来一年通胀压力疲弱。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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