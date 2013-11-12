表格：美国芝加哥联储9月全国活动指数为正0.14，8月修正为正0.13

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透纽约11月12日 - 美国芝加哥联邦储备银行周二公布，9月全国活动指数为正0.14，8月修正为正0.13。
月度指数：
13年9月 13年8月 13年7月 13年6月 13年5月 13年4月 12年9月
现值 +0.14 +0.13 -0.36 -0.22 -0.04 -0.38 +0.03
前值 -- +0.14 -0.43 -0.24 -0.05 -0.41 +0.03
三个月移动均值：
13年9月 13年8月 13年7月 13年6月 13年5月 13年4月 12年9月
现值 -0.03 -0.15 -0.21 -0.21 -0.27 -0.07 -0.32
前值 -- -0.18 -0.24 -0.23 -0.28 -0.08 -0.32
芝加哥联邦储备银行表示，三个月移动均值显示经济活动低于历史趋势，暗示未来一年通胀压力疲弱。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。