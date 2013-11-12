表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.075%，投标倍数为4.55

路透华盛顿11月12日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.075 中值 0.065 低值 0.050 投资 0.076 价格 99.981042 高值得标比率 17.69% 投标倍数 4.55 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 33,000,875,200 总投标 150,129,685,200 竞争性投标得标 32,424,495,000 非竞争性投标得标 476,380,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/11/14 到期日 2014/02/13 CUSIP码 912796BY4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)