表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.095%，投标倍数为4.46

路透华盛顿11月12日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.095 中值 0.090 低值 0.070 投资 0.096 价格 99.951972 高值得标比率 96.59% 投标倍数 4.46 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,962,400 总投标 129,342,814,900 竞争性投标得标 28,139,397,500 非竞争性投标得标 385,564,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/11/14 到期日 2014/05/15 CUSIP码 912796CM9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)