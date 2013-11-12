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货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 02:10 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.644%，投标倍数为3.46

路透华盛顿11月12日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.644 中值 0.621 低值 0.550

价格 99.943637 高值得标比率 85.86% 投标倍数 3.46 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,106,800 总投标 103,672,881,800 竞争性投标得标 29,867,225,000 非竞争性投标得标 32,881,800 FED附加 0 一级交易商投标 74,428,000,000 一级交易商得标 14,123,225,000 直接投标 16,372,000,000 直接得标 5,807,000,000 间接投标 12,740,000,000 间接得标 9,937,000,000 发行细节 发行日 2013/11/15 到期日 2016/11/15 CUSIP码 912828WF3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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