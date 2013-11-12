表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.644%，投标倍数为3.46

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透华盛顿11月12日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.644 中值 0.621 低值 0.550
价格 99.943637 高值得标比率 85.86% 投标倍数 3.46 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,106,800 总投标 103,672,881,800 竞争性投标得标 29,867,225,000 非竞争性投标得标 32,881,800 FED附加 0 一级交易商投标 74,428,000,000 一级交易商得标 14,123,225,000 直接投标 16,372,000,000 直接得标 5,807,000,000 间接投标 12,740,000,000 间接得标 9,937,000,000 发行细节 发行日 2013/11/15 到期日 2016/11/15 CUSIP码 912828WF3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。