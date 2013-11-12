《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月12日

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 75.91 -1.67 -2.15 4538861 搜狐 63.42 -0.79 -1.23 1209289 网易 67.10 +0.24 +0.36 512464 百度 150.43 -1.17 -0.77 1962855 亚信科技 11.63 +0.04 +0.35 291087 台湾 台湾积体 17.81 +0.08 +0.45 2018478 电路 联电 1.98 -0.01 -0.50 306490 日月光 5.00 +0.06 +1.21 101853 硅品精密 5.76 +0.07 +1.14 348943 和信超媒 1.03 -0.01 -0.96 54269 体 友达 2.89 -0.02 -0.69 170306 中华电信 31.21 -0.09 -0.29 46558 台湾国际 45.85 -0.05 -0.11 1424421 航电 香港 中国移动 51.64 -0.77 -1.47 129090 中国联通 15.15 -0.28 -1.81 85771 中国电信 50.83 -0.26 -0.51 18960 中芯国际 3.49 -0.04 -1.13 30879 电讯盈科 4.34 -0.12 -2.69 2987 (完)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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