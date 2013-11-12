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亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 06:44 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月12日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：                    
                    
 公司名    股票代码      收盘价    涨跌     涨跌幅%  成交量
                                                     
 中国                                                
 新浪                       75.91    -1.67    -2.15    4538861
 搜狐                       63.42    -0.79    -1.23    1209289
 网易                       67.10    +0.24    +0.36     512464
 百度                      150.43    -1.17    -0.77    1962855
 亚信科技                   11.63    +0.04    +0.35     291087
                                                              
 台湾                                                         
 台湾积体                   17.81    +0.08    +0.45    2018478
 电路                                                
 联电                        1.98    -0.01    -0.50     306490
 日月光                      5.00    +0.06    +1.21     101853
 硅品精密                    5.76    +0.07    +1.14     348943
 和信超媒                    1.03    -0.01    -0.96      54269
 体                                                  
 友达                        2.89    -0.02    -0.69     170306
 中华电信                   31.21    -0.09    -0.29      46558
 台湾国际                   45.85    -0.05    -0.11    1424421
 航电                                                
                                                     
 香港                                                
 中国移动                51.64     -0.77    -1.47    129090
 中国联通                15.15     -0.28    -1.81    85771
 中国电信                50.83     -0.26    -0.51    18960
 中芯国际                3.49      -0.04    -1.13    30879
 电讯盈科                4.34      -0.12    -2.69    2987
 (完)

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