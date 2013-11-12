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亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 06:22 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶活动进一步趋疲

路透11月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二连续第四个交易日下跌，因海岬型和巴拿马型船舶需求进一步趋疲。

乾散货运价指数跌21点，或1.34%至1,543点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌33点，或1.32%，至2,473点。日均获利下滑2.63%或507美元，至18,768美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌32点，或2.08%至1,510点。日均获利下降262美元至12,061美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)

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