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亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 06:24 BJT

《日本重要政经日程》--11月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月12日(二)

2350 - 9月机械订单

2350 - 10月企业物价指数

11月13日(三)

-- - 日本央行审议委员宫尾龙藏发表讲话

0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (整理 孙茉莉; 审校 王兴亚)

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