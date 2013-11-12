南非汇市：兰特和公债跌至逾两个月低点，因美联储可能提早缩减购债

路透约翰内斯堡11月12日 - 南非兰特和政府公债价格周二跌至逾两个月低点，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将比预期更早地缩减货币刺激计划。

兰特兑美元跟随连跌三周的走势，盘中下滑至10.4585兰特，为8月28日以来最低。

交易商称，兰特兑美元 在1420GMT跌0.2%至10.4080，交投于进口商在盘中青睐的10.40附近。

自从周五出炉了强于预期的美国就业数据，市场对于美联储可能较预期更早缩减购债规模的猜测就压低了新兴市场资产。

政府公债收益率(殖利率)升至9月初的水平，2026年到期的政府公债 收益率触及8.415%，2015年到期的政府公债 收益率涨至6.30%。(完)

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