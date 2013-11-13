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货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 08:07 BJT

日本数据：9月核心机械订单较上月下滑2.1%，降幅大于预期

接受内阁府访问的企业预计10-12月核心机械订单或将下滑2.1%，而7-9月为上升4.3%，是连续第二个季度上升。

9月核心机械订单较上年同期增长11.4%，分析师预计为增长12.6%。核心订单是波动性较大的数据，被认为是衡量未来六到九个月资本支出的指标。

内阁府维持其对机械订单的评估，称其正在回升。

浏览完整表格，请点选内阁府网站

(here)(完) (编译 侯向明； 审校 王兴亚)

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