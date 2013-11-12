表格：日本10月国内企业物价指数同比增2.5%，符合预期且增幅高于前月

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透东京11月13日 - 日本央行数据周三显示，10月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长2.5%。
路透调查预估中值为同比上涨2.5%。9月时为上涨2.2%。
整体最终商品物价较上年同期上涨2.5%。
国内最终商品物价则较上年同期上涨0.3%。
下表为初值数据细目，单位为百分比，括号内数据为分析师预估中值，先前数据可能有所修正：
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10月 9月 8月 10月指数
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年变动率 +2.5 (+2.5) +2.2 +2.3 102.5
月变动率 -0.1 (-0.2) +0.2 +0.2
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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。