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货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 07:59 BJT

表格：日本10月国内企业物价指数同比增2.5%，符合预期且增幅高于前月

路透东京11月13日 - 日本央行数据周三显示，10月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长2.5%。

路透调查预估中值为同比上涨2.5%。9月时为上涨2.2%。

整体最终商品物价较上年同期上涨2.5%。

国内最终商品物价则较上年同期上涨0.3%。

下表为初值数据细目，单位为百分比，括号内数据为分析师预估中值，先前数据可能有所修正：

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10月 9月 8月 10月指数

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年变动率 +2.5 (+2.5) +2.2 +2.3 102.5

月变动率 -0.1 (-0.2) +0.2 +0.2

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)

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