美国股市：在上涨两日后下跌，市场聚焦于美联储的下一步行动

据Bats Global Markets的数据，成交量连续第二日低于以往，纽交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量累计为58亿股左右，低于66.2亿的五日平均成交量。

上周五劳工部公布数据显示，10月美国增加20.4万个非农就业岗位，之后一些市场人士已开始质疑美联储是否要等到3月才开始缩减刺激。

周二，美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，货币政策仍应保持宽松。他们俩人目前在美联储决策委员会都没有投票权。

本周参议院金融委员会将对提名叶伦担任美联储主席举行确认听证会，叶伦是美联储当前政策的重要支持者。

波幅较大个股中，全美航空集团(US Airways Group) 涨1.1%收在23.52美元，逆转稍早跌势。该公司和美国航空同意放弃美国几个机场的起降时间给廉价航空公司，以赢得美国反垄断机构批准两者合并计划。

几家低成本航空公司股价上涨。JetBlue Airways 跳涨6.1%至8.16美元，Southwest Airlines 升1.2%至18.03美元。

Sarepta Therapeutics 跌幅最大个股之一，重挫64%至13.16美元，之前美国食品药物管理局称该公司治疗罕见的肌肉紊乱的一种药品需要进行更多测试。这是Nasdaq成交最大个股之一。

公共事业领域，NRG Energy 跌3.5%至27.06美元，之前该电力公司公布业绩并调整财测。

Dish Network 公布季度获利超过华尔街预估，股价升6%至50.35美元。

纽约证交所上涨与下跌股票数量之比为11比19，Nasdaq市场为11比14。(完)