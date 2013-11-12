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货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 06:49 BJT

新西兰央行：明年将会升息，但对汇率的影响值得关切

路透惠灵顿11月13日 - 新西兰央行周三表示，明年该国利率可能会开始上调，但加息对汇率可能造成的影响值得关切。

央行表示，通胀率已经开始上升，因此有必要调高利率，一如近期数次声明中所指出的那样。

“让人关切的是，这可能加大对汇率的压力，”新西兰央行总裁惠勒在国会表示。

该央行稍早公布的半年度金融稳定报告强调，房地产市场估值过高是该国金融体系面临的主要威胁。(完)

(编译 郑茵 审校 王兴亚)

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