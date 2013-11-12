新西兰央行：明年将会升息，但对汇率的影响值得关切

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透惠灵顿11月13日 - 新西兰央行周三表示，明年该国利率可能会开始上调，但加息对汇率可能造成的影响值得关切。
央行表示，通胀率已经开始上升，因此有必要调高利率，一如近期数次声明中所指出的那样。
“让人关切的是，这可能加大对汇率的压力，”新西兰央行总裁惠勒在国会表示。
该央行稍早公布的半年度金融稳定报告强调，房地产市场估值过高是该国金融体系面临的主要威胁。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。