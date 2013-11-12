《综述》两名美联储高官表示超宽松货币政策仍有必要

为了促进经济和就业更快增长，美联储目前每月购债850亿美元，同时承诺只要通胀率没有升逾2.5%之虞，就会维持接近零的低利率，直到失业率触及6.5%的门槛。10月的失业率为7.3%。

几乎没有分析师预计美联储将在12月会议上缩减刺激措施，但上周五强劲的就业报告显示这种可能性有所提升。

部分分析师认为，当美联储真正开始缩减购债规模时，为了抵消金融市场的任何负面反应，可能也将把失业率门槛降至6%。

和柯薛拉柯塔一样，洛克哈特指出通胀率仍远低于美联储的2%目标，称美联储青睐的物价压力指标--个人消费支出(PCE)物价指数过去三个月的平均年化升幅仅为1.2%。