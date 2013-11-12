《综述》两名美联储高官表示超宽松货币政策仍有必要

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
为了促进经济和就业更快增长，美联储目前每月购债850亿美元，同时承诺只要通胀率没有升逾2.5%之虞，就会维持接近零的低利率，直到失业率触及6.5%的门槛。10月的失业率为7.3%。
几乎没有分析师预计美联储将在12月会议上缩减刺激措施，但上周五强劲的就业报告显示这种可能性有所提升。
部分分析师认为，当美联储真正开始缩减购债规模时，为了抵消金融市场的任何负面反应，可能也将把失业率门槛降至6%。
和柯薛拉柯塔一样，洛克哈特指出通胀率仍远低于美联储的2%目标，称美联储青睐的物价压力指标--个人消费支出(PCE)物价指数过去三个月的平均年化升幅仅为1.2%。
“通胀率仍然太低。通胀率持续保持在低位，令人担忧经济增长出现停滞，”他称，但又表示担心通缩的破坏性影响还为时过早。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。