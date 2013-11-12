全球外汇市场11月13日主要消息

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月12日(二)
2350 - 日本9月机械订单
2350 - 日本10月企业物价指数
11月13日(三)
0030 - 澳洲第三季薪资价格指数
0800 - 法国央行总裁诺亚就银行和保险业监管讲话
0800 - 西班牙10月通胀数据
0930 - 英国10月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率
0930 - 英国9月平均周薪
1000 - 欧元区9月工业生产
1200 - 美国11月8日止当周抵押贷款市场指数和再融资指数
1210 - 欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼就欧元区当前的经济状况发表讲话
1345 - 克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表讲话
1730 - 瑞典央行总裁英韦斯发表题为“现金有未来可言吗？”的演说
1900 - 美国10月联邦预算
2245 - 新西兰第三季零售销售
2300 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话
2330 - 日本11月路透短观景气判断指数
2350 - 日本第三季国内生产总值(GDP)
2350 - 日本一周资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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