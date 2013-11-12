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亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 06:55 BJT

全球外汇市场11月13日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月12日(二)

2350 - 日本9月机械订单

2350 - 日本10月企业物价指数

11月13日(三)

0030 - 澳洲第三季薪资价格指数

0800 - 法国央行总裁诺亚就银行和保险业监管讲话

0800 - 西班牙10月通胀数据

0930 - 英国10月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

0930 - 英国9月平均周薪

1000 - 欧元区9月工业生产

1200 - 美国11月8日止当周抵押贷款市场指数和再融资指数

1210 - 欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼就欧元区当前的经济状况发表讲话

1345 - 克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托发表讲话

1730 - 瑞典央行总裁英韦斯发表题为“现金有未来可言吗？”的演说

1900 - 美国10月联邦预算

2245 - 新西兰第三季零售销售

2300 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话

2330 - 日本11月路透短观景气判断指数

2350 - 日本第三季国内生产总值(GDP)

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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