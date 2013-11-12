美国债市：公债价格下跌，投资者踊跃竞标三年期新债

* 美国政府展开11月再融资，开始标售三年期公债

* 指标公债收益率触及9月中旬以来最高位

* 美联储买入15.65亿美元长期公债

路透纽约11月12日 - 美国公债价格周二下跌，当日政府进行了三年期公债标售。

指标公债收益率触及9月中旬以来最高位，扩大10月非农就业数据明显优于预期后录得的涨幅。

收益率上涨促使投资者在周二300亿美元的三年期公债标售中积极投标。投标倍数达3.46，为3月以来最高位。得标利率为0.644%。

“这是8月以来得标利率最低的三年期公债标售，”Jefferies & Co的货币市场分析师Thomas Simons说。

美国财政部继续本周的再融资，周三和周四将分别标售240亿美元10年期公债 和160亿美元30年期公债 。

MFS投资管理公司的首席投资策略师James Swanson指出，上个月美国非农就业岗位增加20.4万个，远优于预期，巩固对经济转强的看法，并支撑未来几个月股市将上涨的可能性。

“债市不是赚钱的地方，是个适合将投资多样化的地方，”Swanson说。

乐观的就业数据促使市场揣测，美联储开始缩减购债措施的时间更有可能是在12月政策会议上，而不是2014年初。

不过，就业报告也包含了不少让人担心的数据信息，促使一些分析师推测，美联储将不会缩减第三轮量化宽松(QE)措施。

与此同时，美联储周二购入15.65亿美元2036年2月至2043年2月到期的公债。

盘中交易量比往常要大，周一美国债市逢退伍军人节休市一天。据ICAP数据，截至1300GMT时，现债市场约有500亿美元公债易手，比20日成交量均值高出34%。

指标10年期美国公债 价格跌8/32，收益率报2.774%，上周五尾盘报2.746%。

由于本周没有重要经济数据出炉，部分分析师指出，参议院就联储副主席叶伦接任贝南克担任主席的听证有可能成为推动市场走势的事件。市场普遍预计叶伦将继续实施美联储当前的超宽松货币政策，她也是购债计划的策划者之一。

“她以立场温和出名，但我想她是个很实际的人，”GAM Unconstrained Bond Strategy的投资组合经理Jack Flaherty说。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-01/32) 0.330

五年期公债 99-01/32 (-06/32) 1.455

10年期公债 97-22/32 (-08/32) 2.774

30年期公债 95-29/32 (-09/32) 3.857

(完)

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