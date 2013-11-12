更正-更新版-《全球汇市》美元/日圆升至两个月高位，因押注美联储将提早缩减刺激计划

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3435 1.3406 +0.22 +1.83 1.3194 美元/日圆 99.62 99.15 +0.47 +14.85 86.74 欧元/日圆 133.84 132.90 +0.71 +16.94 114.45 美元/瑞郎 0.9174 0.9192 -0.20 +0.21 0.9155 英镑/美元 1.5904 1.5988 -0.53 -2.14 1.6251 美元/加元 1.0495 1.0475 +0.19 +5.79 0.9921 澳元/美元 0.9301 0.9358 -0.61 -10.51 1.0393 欧元/瑞郎 1.2324 1.2325 -0.01 +2.06 1.2075 欧元/英镑 0.8445 0.8386 +0.70 +4.08 0.8114 新西兰元/美元 0.8220 0.8249 -0.35 -0.76 0.8283 美元/挪威克朗 6.1900 6.1424 +0.77 +11.27 5.5630 欧元/挪威克朗 8.3174 8.2359 +0.99 +13.31 7.3403 美元/瑞典克朗 6.6519 6.5592 +1.41 +2.36 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.9367 8.7949 +1.61 +4.19 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿/母红；审校 利棣儿/母红)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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