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亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 07:46 BJT

更正-更新版-《全球汇市》美元/日圆升至两个月高位，因押注美联储将提早缩减刺激计划

今日        上日        当日      今年以来     2012年
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 欧元/美元                           1.3435      1.3406       +0.22       +1.83      1.3194
 美元/日圆                            99.62       99.15       +0.47      +14.85       86.74
 欧元/日圆                           133.84      132.90       +0.71      +16.94      114.45
 美元/瑞郎                           0.9174      0.9192       -0.20       +0.21      0.9155
 英镑/美元                           1.5904      1.5988       -0.53       -2.14      1.6251
 美元/加元                           1.0495      1.0475       +0.19       +5.79      0.9921
 澳元/美元                           0.9301      0.9358       -0.61      -10.51      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2324      1.2325       -0.01       +2.06      1.2075
 欧元/英镑                           0.8445      0.8386       +0.70       +4.08      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8220      0.8249       -0.35       -0.76      0.8283
 美元/挪威克朗                       6.1900      6.1424       +0.77      +11.27      5.5630
 欧元/挪威克朗                       8.3174      8.2359       +0.99      +13.31      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.6519      6.5592       +1.41       +2.36      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.9367      8.7949       +1.61       +4.19      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
    
      
      
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 (编译 利棣儿/母红；审校　利棣儿/母红)

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