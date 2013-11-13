澳洲数据：11月Westpac-MI消费者信心指数转升--调查

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
该指数较去年同期上涨5.8%。
“继上个月温和下滑后，该指数已经重新接近3月和9月录得的年内高点。上述点位是自2010年7-12月以来的最高值，”Westpac首席经济学家Bill Evans说。
“该指数回到这一水平，这点令人鼓舞。”
受访者对于自身财务情况更为乐观，此项指数在11月飙升13.3%，尽管人们看似更加担忧未来，未来12个月的财务状况指数下滑7.9%。
该调查中，未来12个月经济状况指数微升0.4%，未来五年的状况指数上扬0.5%。
信心指数可能部分反映了房价上涨及其对家庭财富的提振影响。房价预期指数上涨3.1%，较上年同期涨23%。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)