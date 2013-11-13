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货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 08:00 BJT

澳洲数据：11月Westpac-MI消费者信心指数转升--调查

该指数较去年同期上涨5.8%。

“继上个月温和下滑后，该指数已经重新接近3月和9月录得的年内高点。上述点位是自2010年7-12月以来的最高值，”Westpac首席经济学家Bill Evans说。

“该指数回到这一水平，这点令人鼓舞。”

受访者对于自身财务情况更为乐观，此项指数在11月飙升13.3%，尽管人们看似更加担忧未来，未来12个月的财务状况指数下滑7.9%。

该调查中，未来12个月经济状况指数微升0.4%，未来五年的状况指数上扬0.5%。

信心指数可能部分反映了房价上涨及其对家庭财富的提振影响。房价预期指数上涨3.1%，较上年同期涨23%。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)

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