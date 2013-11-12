拉美汇市：雷亚尔几无变动，市场关注巴西央行货币互换协议计划

路透墨西哥城11月12日 - 巴西雷亚尔周二几无变动，因投资者担心巴西央行对很快到期的货币互换协议进行展期的积极程度，这些互换协议起到支撑本币币值的作用。

雷亚尔兑美元 微跌0.02%，报2.3303。市场揣测巴西央行有可能会将12月2日到期的约101亿互换协议全部进行展期。

周二巴西央行为约10亿美元、2014年8月1日到期的互换协议进行展期，但央行没有说明其是否会让余下的协议自行到期。

“不确定的地方在于，该央行是否会采取激进态度，对所有协议全数进行展期，”一家外资银行的交易员称。

巴西决策当局一直在定期出售互换协议，为该国日常干预汇市计划的一部分，这给投资者带来对冲雷亚尔贬值的保障，帮助抑制了现汇市场的美元需求。

尽管有互换计划的扶持，但由于巴西公共财政疲软，市场又预期美联储将很快开始缩减刺激措施，均对雷亚尔构成打压，自10月中旬以来，雷亚尔兑美元贬值了逾7%。

墨西哥披索周二亦几近持平，仅微涨0.06%至13.21。(完)

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