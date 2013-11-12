美国与加拿大经济指标预测--11月13日-11月20日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 11月13日-11月26日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国房屋开工年率(万户) 9月 90.8 89.1 1330 美国建筑许可年率(万户) 9月 93.5 92.6 11月13日-11月25日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 96.7 11月13日-12月2日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国建筑支出 9月 -- +0.6% 11月13日-12月4日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1500 美国新屋销售年率(万户) 9月 42.5 42.1 11月11日当周 11月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款市场指数 11月8日当周 -- 449.6 再融资指数 -- 2,035.6 1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,040 盈余751 11月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 +0.1% +0.1% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差390 逆差388 1330 美国初请失业金人数(万人) 11月9日当周 33.0 33.6 四周均值(万人) -- 34.825 续请失业金人数(万人) 11月2日当周 287 286.8 1330 美国非农生产率环比年率 第三季初值 +2.2% +2.3% 单位劳工成本 +0.2% 持平 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差10 逆差13.1 11月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 11月 5.00 1.52 1330 美国进口价格 10月 -0.4% +0.2% 出口价格 +0.1% +0.3% 1330 加拿大制造业销售 9月 +0.5% -0.2% 1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.2% +0.6% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.1% 产能利用率 78.3% 78.3% 1500 美国批发(趸售)库存 9月 +0.4% +0.5% 趸售销售 +0.3% +0.6% 1530 美国ECRI经济领先指标 11月8日当周 -- 131.0 11月18日当周 11月18日(一) 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 9月 -- 净流出29 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 56 55 11月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月16日当周 -- +1.2% 1330 美国就业成本 第三季 +0.5% +0.5% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月16日当周 -- +3.3% 11月19-20日 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 10月 -- 0.97 11月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款市场指数 11月15日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 持平 +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +1.2% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期) -- +1.7% 1330 美国实质所得 10月 持平 -0.1% 1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.1% -0.1% 美国扣除汽车零售销售(较前月) +0.2% +0.4% 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 9月 -- +0.5% 1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 523 529 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 于春红; 审校 李爽)