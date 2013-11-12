日韩经济指标预测--11月13日-11月20日****

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 11月11日当周 11月12-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本机械订单(较前月) 9月 -1.4% +5.4% (较上年同期) +12.6% +10.3% 11月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +7.3% 2330 日本路透短观景气判断指数 11月 -- 12 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.4% +0.9% (环比年率) +1.7% +3.8% 11月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国出口(较上年同期) 10月修正值 -- +7.3% 进口(较上年同期) -- +5.1% 贸易收支(亿美元) -- 顺差49 0430 日本工业产出修正值 9月 -- +1.5% 0430 日本产能利用指数(较上月) 9月 -- -2.1% -- 韩国央行基准利率 11月 2.50% 2.50% 11月15日(五) 无重要经济数据公布 11月17日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上月) 10月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.8% 11月18日当周 11月18日(一) 暂无重要经济数据公布 11月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本出口(较上年同期) 10月 -- +11.5% 进口(较上年同期) -- +16.5% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,321 11月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 日本央行利率决议 -- -- -- (完)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
* 美元持平，但将录得2月中以来的最佳周度表现 * 预计今年金价平均在每盎司1,259美元-汤森路透GFMS * 本季钯金大涨逾17% 路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来 的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选 的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。 金价从早盘的跌势中反弹，因美元从上涨转为持平，此前美国联邦储 备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数 据，打压了本周早些时候美元的乐观人气。 1948 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金< GCcv1>收高0.2%，报每盎司1247.30美元。 稍早，金价创逾三周来的最大跌幅，因未能突破位于200日移动均线 切入位的阻力位，激发了早盘的技术性卖盘。 美元指数 较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的 支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现。 全球股
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