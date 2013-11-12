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亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 07:09 BJT

****日韩经济指标预测--11月13日-11月20日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
     
    
    11月11日当周

    11月12-13日
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值 
    2350   日本机械订单(较前月)                               9月     -1.4%     +5.4%
                       (较上年同期)                                  +12.6%    +10.3%    
    
    11月13日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值 
    0300   韩国L货供额(较上年同期)                            9月        --     +7.3%    
    2330   日本路透短观景气判断指数                          11月        --        12
    2350   日本国内生产总值(GDP)(较前季)                   第三季      +0.4%    +0.9%
                                (环比年率)                             +1.7%    +3.8%
    
    11月14日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值 
    0300   韩国出口(较上年同期)                        10月修正值        --     +7.3%
               进口(较上年同期)                                          --     +5.1%
               贸易收支(亿美元)                                          --    顺差49
    0430   日本工业产出修正值                                 9月        --     +1.5%  
    0430   日本产能利用指数(较上月)                           9月        --     -2.1%
     --    韩国央行基准利率                                  11月     2.50%     2.50%
    
    11月15日(五)
    无重要经济数据公布
    
    11月17日(日)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值 
    2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上月)                  10月       --     -0.1%
                                (较上年同期)                             --     -1.8% 
    
    11月18日当周
    
    11月18日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    11月19日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    2350     日本出口(较上年同期)                             10月       --    +11.5%
             进口(较上年同期)                                            --    +16.5% 
             贸易收支(亿日圆)                                            --  逆差9,321
    
    11月20日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
     --     日本央行利率决议                                 --         --       --
      
    (完)

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