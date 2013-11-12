加拿大股市：下滑，美联储政策前景及商品价格下跌打压股指

路透多伦多11月12日 - 加拿大主要股指周二下滑，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减刺激政策的担忧施压大宗商品价格，从而打压能源和材料类股。

中共十八届三中全会公布改革议程，承诺使市场在资源配置中起决定性作用。 投资者还在消化这一重大消息。

同时，包括强劲的美国就业数据在内，上周出炉的一系列经济数据继续推升美联储或将缩减刺激计划的担忧。

加拿大股市连跌第二日，上月跳升约4%。

“加股自10月初开始涨势不错，一些个股开始显示疲态，”Phases & Cycles的技术分析师兼总裁Ron Meisels说，“若市场略进行修正，我不会感到意外。”

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌32.35点或0.24%，报13,326.04点。