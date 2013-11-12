企业并购：全美航空与美国航空在达成反垄断诉讼和解后，即将完成合并

AMR发言人Casey Norton称，两家航空公司将在里根机场削减近300对起降权中的52对，此举将影响到44个每日离港航班。

两家航空公司同意，在拉瓜迪亚机场减少17对起降权，包括已经转租给西南航空(Southwest Airlines) 及其子公司AirTran的五对。

政府称，其他廉价航空公司还将在波士顿、芝加哥、达拉斯、洛杉矶和迈阿密获得更多起降权。

美国司法部官员认为本次和解促进了美国航空业的竞争态势，尽管其影响仅限于全美航空和美国航空每日6,700个航班中的大约112个。

“对这些重要机场的起降权和登机口进行出让具有突破意义，将大幅增强廉价航空公司在整个体系内的竞争力，”司法部反垄断部门首席检察官助理Bill Baer表示。