企业并购：全美航空与美国航空在达成反垄断诉讼和解后，即将完成合并

《全球主要国家债券发行预告》--4月4日-4月11日
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
和解消息公布后，全美航空股价走势振荡，一度短暂升至2007年末以来的高位，但之后回落，终场收高0.25美元或1.07%，报23.52美元。AMR股价涨2.45美元或26.05%至12美元。
投资者追捧廉价航空公司类股，因为上述两家航空公司放弃部分机场起降权将令其受益。西南航空 和JetBlue 涨幅分别为1.24%和6.11%。
美国政府在其有关竞争影响问题的声明中称，出让里根国家机场和纽约拉瓜迪亚国际机场的起降权将带来“更多额外好处”，尤其是对西南航空和JetBlue来说。
周二这两家航空公司和政府之间达成和解之际，之前确定的最后和解期限11月25日日益逼近，若在此之前不能达成协议，该反垄断案件将交由地区法院审理。
“这是获准合并付出的代价，”航空业顾问George Hamlin表示。“这是完成交易所无法避免的事情。”(完) (编译 郑茵/朱晓军/李爽 审校 于春红)
April 4 (路透) - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/4 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。