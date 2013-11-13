企业并购：全美航空与美国航空在达成反垄断诉讼和解后，即将完成合并

和解消息公布后，全美航空股价走势振荡，一度短暂升至2007年末以来的高位，但之后回落，终场收高0.25美元或1.07%，报23.52美元。AMR股价涨2.45美元或26.05%至12美元。

投资者追捧廉价航空公司类股，因为上述两家航空公司放弃部分机场起降权将令其受益。西南航空 和JetBlue 涨幅分别为1.24%和6.11%。

美国政府在其有关竞争影响问题的声明中称，出让里根国家机场和纽约拉瓜迪亚国际机场的起降权将带来“更多额外好处”，尤其是对西南航空和JetBlue来说。

周二这两家航空公司和政府之间达成和解之际，之前确定的最后和解期限11月25日日益逼近，若在此之前不能达成协议，该反垄断案件将交由地区法院审理。

“这是获准合并付出的代价，”航空业顾问George Hamlin表示。“这是完成交易所无法避免的事情。”(完) (编译 郑茵/朱晓军/李爽 审校 于春红)