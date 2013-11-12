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亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 07:33 BJT

美股业绩：新浪第三季获利为去年同期两倍多，因微博收入强劲增长

路透旧金山11月12日 - 中国互联网公司新浪 公布财报称，第三季获利为去年同期的两倍多，受助于其微博服务收入的强劲增长。

新浪在美国上市的股票周二在盘后交易中上涨3.6%至78.65美元。

9月30日止的三个月中，新浪经调整后净营收较去年同期增长22%至1.799亿美元。微博广告收入在第三季增长125%。

第三季，新浪净收入为2,540万美元或每股0.37美元，而去年同期分别为990万美元或每股0.14美元。

新浪表示，扣除特定项目后的获利为每股0.42美元。

新浪表示，预计第四季经调整后净营收在1.9-1.94亿美元之间。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)

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