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市场报道 | 2013年 11月 13日 星期三 07:40 BJT

《美国重要政经日程》--11月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部(USDA)发布一周全球稻米价格

1630 - 财政部标售四周期和52周期国库券

1800 - 财政部标售10年期公债

1900 - 财政部公布10月联邦预算

2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 戴素萍)

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