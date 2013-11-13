金砖国家：11月12日股汇市收盘纵览

路透11月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月12日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报991.45点。

中国股市：沪综指连续第二日收升，市场期待三中全会改革方案出台

香港股市：清淡市况中收低，等待三中全会结果

中国汇市：人民币即期微幅收跌，谨慎期待十八届三中全会政策方向

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拉美股市：巴西股市在四个交易日中第三次收跌，主要因为国有企业Banco do Brasil和Petrobras股价下滑。巴西Bovespa指数 收低1.56%至51,804.33点，为9月初以来最低。

拉美汇市：雷亚尔几无变动，市场关注巴西央行货币互换协议计划

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南非股市：小幅收跌，进一步脱离近期创下的纪录高位，因投资者关注国内疲弱的经济前景，下周央行降息无望。Top-40绩优股指数 收盘微跌0.07%至40,727.80点。综合指数 收低0.09%，报45,448.28点。两股指接近尾盘时均出现反弹，之前盘中跌幅一度约为0.4%。

南非汇市：兰特和公债跌至逾两个月低点，因美联储可能提早缩减购债

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印度股市：连续第六个交易日下滑，创出7月底以来最长连跌时间，因市场在指标股指本月稍早触及纪录高位后获利回吐。指标BSE指数 收跌1.02%，为7月24日至8月2日连跌八个交易日以来的最长下跌纪录。NSE指数 收低1%。

印度汇市：印度卢比兑美元跌至近九周低点，为连续第五个交易日走贬，因在国际市场美元走强的大环境下，进口商美元需求持续。卢比兑美元 收报63.71/72卢比，为两个月收盘低点，盘中触及9月13日以来低点63.84。周一收报63.24/25。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,437.370点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.79%，报792.07点。