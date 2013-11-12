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亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 07:41 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超30万股

路透东京11月13日 - 以下为日本股市周三开市前，六家外资券商的
下单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单             9.2
 卖单             8.9
  -----------------
 净买             0.3
 单

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