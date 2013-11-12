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亚洲 | 2013年 11月 13日 星期三 07:48 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月13日

* 头版头条:

--中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议指出，经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。

* 其他:

--中国人民银行与证监会目前原则上同意国家开发银行在上海证券交易所发债，批准首次发行额度300亿元人民币，国开行预计将于11月末或12月初在上海证交所发行首期金融债。

--中国平安 公告称，正大集团将所持中国平安H股全部质押给瑞银伦敦分行，但未披露此次股权质押的目的。

--消息人士透露，百度 继百度理财B之后推出的第二只产品“百赚”，成立12天后，募集规模达到近6亿元。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞； 审校 林高丽)

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