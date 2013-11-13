《中国重要政经日程》--11月13日

============================今日重要政经日程=======================
11/13（周三）
--2013全球CEO发展大会在上海国际会议中心举行。
--第八届国际油脂油料大会在广州举行，至14日。
============================近期重要政经日程=======================
11/14（周四）
--“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
--2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。
11/15（周五）
--2013（第十一届）中国企业竞争力年会将于15日-16日在北京举行。
11/20（周三）
--中国创新营销峰会在北京举行。
--第四轮中欧高级别战略对话将在北京举行。
11/21（周四）
--第十六次中欧领导人会晤将在北京举行。
11/23（周六）
--2013中国经济理论创新奖将在武汉颁奖。
11/29（周五）
--第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
12/5(周四)
--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。
12/7（周六）
--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。
--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行
12/12(周四)
--2013中国互联网经济论坛在北京举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)