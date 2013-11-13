《焦点》中国燃油供过于求，炼油商放眼海外市场

中石化正在扩建仓储设施，这将便于进行贸易及出口。该公司计划在印尼巴淡岛自贸区建立东南亚最大的石油储备库，可以存储1,600万桶原油及油品。该项目紧邻亚洲石油贸易中心新加坡。

一名知情消息人士称，中石化还在印尼加里曼丹省(Kalimantan)建设储备库。

**中石油和中海油**

中国最大石油生产商--中国石油天然气集团上市子公司中石油 去年获得一份向斯里兰卡出售柴油的定期合同。

一名知情人士透露，中国海油也在寻求明年从惠州炼油厂出口约150-300万桶柴油。

该公司的炼厂产能到明年料将从目前的每日24万桶提升近一倍。

这名消息人士表示，中海油也可能考虑向香港或菲律宾售油。

中国的长期目标是支应国内的燃料需求，而不是成为大型净出口国。然而，原计划本是在供不应求时提高炼厂产能，目前反而造成燃料过剩，从而带来贸易机会。

要求炼厂供应清洁燃料的规定可能导致老旧独立的炼厂关闭，进而缓解供应过剩局面。如果供应远大于需求，中国当局或许会放缓或暂停建设新炼厂。

“中国的目标是达到平衡，而不是成为大型的油品进口国或出口国，”JBC Energy的Gorry称。(完) (编译 朱晓军/张若琪/王翔琼；审校 李爽/王洋)