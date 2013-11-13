《焦点》中国燃油供过于求，炼油商放眼海外市场

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
中石化正在扩建仓储设施，这将便于进行贸易及出口。该公司计划在印尼巴淡岛自贸区建立东南亚最大的石油储备库，可以存储1,600万桶原油及油品。该项目紧邻亚洲石油贸易中心新加坡。
一名知情消息人士称，中石化还在印尼加里曼丹省(Kalimantan)建设储备库。
**中石油和中海油**
中国最大石油生产商--中国石油天然气集团上市子公司中石油 去年获得一份向斯里兰卡出售柴油的定期合同。
一名知情人士透露，中国海油也在寻求明年从惠州炼油厂出口约150-300万桶柴油。
该公司的炼厂产能到明年料将从目前的每日24万桶提升近一倍。
这名消息人士表示，中海油也可能考虑向香港或菲律宾售油。
中国的长期目标是支应国内的燃料需求，而不是成为大型净出口国。然而，原计划本是在供不应求时提高炼厂产能，目前反而造成燃料过剩，从而带来贸易机会。
要求炼厂供应清洁燃料的规定可能导致老旧独立的炼厂关闭，进而缓解供应过剩局面。如果供应远大于需求，中国当局或许会放缓或暂停建设新炼厂。
“中国的目标是达到平衡，而不是成为大型的油品进口国或出口国，”JBC Energy的Gorry称。(完) (编译 朱晓军/张若琪/王翔琼；审校 李爽/王洋)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)