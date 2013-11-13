《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月13日

*工商时报：

--立院院长王金平昨日表示，他会再与民进党立院党团协调，是否能缩短两岸服贸协议公听会的议程，让服贸协议尽快进入审查，及早完成三读。

--美国地方媒体Albany Times Union周一引述消息报导，格罗方德半导体（GlobalFoundries、简称GF）位于纽约州的Fab 8厂将为苹果 iPhone及iPad代工制造晶片，成为三星 以外的第二家苹果晶片供应商，而南韩三星将从旁协助以确保晶片制程无误。

--银行业将可跨足C2C(个人对个人网路交易)平台，金管会昨日宣布修改信用卡业务机构管理办法，准许银行办理网路交易代收代付服务时，同时可担任特约商店，与〞非银行〞的平台业者采取相同的作业模式，可吸收很多小特店〞靠行〞，展开个人对个人的网路交易平台。

--台资银行大陆第二分行纷纷递件向大陆银监会申请，彰化银行 也快马加鞭，昨日董事会决议通过，将在大陆申设福州分行，成为首家董事会先行通过设立第三分行的台资银行，也希望成为最先在福建设立据点的银行。

*经济日报：

--台湾与大陆今年陆续成立自由贸易区，上海财经大学自贸区研究中心副主任陈波昨日指出，上海自贸区内金融改革起步慢，期待后续能有突破性发展；台湾自经区加快开放，让两岸自贸区并驾齐驱。

--上海自由贸易试验区，融资租赁也在开放之列，业界传出可望开放三合一特批牌照，且金流更为自由，包括租赁龙头中租 以及台企银 等金融业者，评估进驻上海自贸区设置新据点或大陆租赁总部。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。