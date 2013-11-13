《香港报摘》--其他报纸重要消息11月13日

* 明报：

--财经事务及库务局长陈家强表示，香港正致力于发展优越的人民币离岸中心，但随着台北、新加坡、伦敦逐步开放人民币业务，香港对离岸人民币业务的垄断地位已不再，惟相信香港在竞争中可发展更好。

--财政部零售国债将由下周五(22日)至下月5日接受认购，有大型银行及经纪行已开始部署吸客优惠。渣打银行 将推出免认购费、托管费及二手市场沽出费的“三免”优惠。至于经纪行，除有更多服务费豁免外，更会借出高达十成孖展。

* 星岛日报：

--停牌已久的中金再生 遭挪威中央银行(Norges Bank)于11月1日减持1,583万股，每股平均价仅1港元，涉及金额1,584万港元，持股由5.25%降至3.91%。沽出价较停牌前收市价的9.43港元，大幅折让89.4%。

--光大控股 旗下中国光大资产管理获中国证监会审批，获得人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格。这是继旗下机构成功获得QFII和QFLP额度以及发行QDII产品后，获得另一个跨境业务资质。

--中铝矿业 公布，秘鲁Toromocho项目22千伏输电线已完工，故其主电力供应系统已建成，Toromocho项目将按计划于今年12月15日前投产。 * 苹果日报：

--据可靠消息人士透露，恒地 旗下油麻地弥敦道555号九龙行全幢，已洽购至尾声，涉资约20亿港元，有望本月内成交。据悉，买家为内地客。若上述交易完成，恒地可赚10.8亿港元。

--多只新股抢闸出笼，或成为香港首只「医院股」的凤凰医疗，昨日开始上市前推介，保荐人报告指，由于市场上欠缺可比较股份，估计明年合理预测市盈率可高达41倍，相当于上市估值近100亿港元。 * 文汇报：

--内地地砖及瓷砖生产商东鹏瓷砖今日起开始路演，并于今午进行推介。公司将发行2.494亿新股，占扩大后股本约20%；红杉资本为其上市前投资者，将占公司扩大后股本约7.82%。上市代号：3386。

--敦沛证券副总裁李伟杰昨预计，国债认购对散户吸引力有限，预计其息率约2.7厘，回报并不算高，届时或会超额认购1至2倍。公司正计划借出十成孖展吸引客户。 * 大公报：

--丽新发展 副主席周福安表示，将集团逐步打造成收租股，丽新系内香港与内地两地的收租物业面积，由目前近400万尺，五年后倍增至逾900万尺，届时租金收入占比可达七成至八成，另冀最快明年度恢复派发股息。

* 东方日报：

--利福 旗下尖沙咀崇光百货，需于明年2月中之前交还有关租用物业予业主新世界发展 ，市场消息指，崇光百货以月租超过1,500万港元，分析员担心“新场”面积小加上新租金负担较大，或影响崇光百货的销售额。(完)