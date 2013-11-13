《全球主要国家债券发行预告》--11月13日-11月20日

路透11月13日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特 别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/13 德国 50亿欧元 标售两年期公债 11/13 美国 标售10年期公债 11/13 意大利 标售中长期公债 11/14 日本 五年期公债 11/14 日本 三个月期贴现国库券 11/14 美国 30年期公债 11/14 英国 标售2036年到期的债券 11/18 日本 12个月期贴现国库券 11/18 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/19 英国 标售2023年到期的公债 11/19 日本 标售20年期公债 11/19 日本 两个月期贴现国库券 11/20 日本 三个月期贴现国库券 11/20 葡萄牙 公债标售 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 伦敦美债 东京美债 [US/ TCN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王兴亚；审校 李爽)