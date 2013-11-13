版本:
中国
债券 | 2013年 11月 13日 星期三 09:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月13日-11月20日

路透11月13日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特
别说明外均为GMT时间。
                  
 日期    时间   国家    规模      发行细节
 11/13          德国    50亿欧元  标售两年期公债
 11/13          美国              标售10年期公债
 11/13          意大利            标售中长期公债
 11/14          日本              五年期公债
 11/14          日本              三个月期贴现国库券
 11/14          美国              30年期公债
                                  
 11/14          英国              标售2036年到期的债券
 11/18          日本              12个月期贴现国库券
 11/18   1350   法国              标售国库券(BTF)
 11/19          英国              标售2023年到期的公债
 11/19          日本              标售20年期公债
 11/19          日本              两个月期贴现国库券
 11/20          日本              三个月期贴现国库券
 11/20          葡萄牙            公债标售
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>
    

 (编译 王兴亚；审校 李爽)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐