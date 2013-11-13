国际油市：美国原油期货跌破93美元，美联储刺激计划充斥变数

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
美国石油协会(API)将于周三2130GMT公布其石油库存报告。
0022 GMT，美国12月原油期货 下跌0.08美元报每桶92.96美元，此前在隔夜市场结算价下跌2.10美元。
石油输出国组织(OPEC)周二称，OPEC目前的产量仍高于明年全球对其石油需求的预估，尽管此前沙特阿拉伯将产量自纪录高位下调。
利比亚一位石油官员称，数十名抗议者周二封锁了位于Zawiya的炼厂前门和石油输出码头，但这座日加工能力为12万桶的炼厂并未中断生产。
国际能源署(IEA)称，2015年美国将超过俄罗斯和沙特成为全球最大产油国，使得美国可以接近能源自给自足并减少对石油输出国组织(OPEC)的依赖。 (完)
(编译 孙茉莉/郑茵 审校 郑茵/侯向明)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)