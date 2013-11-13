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货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 09:00 BJT

国际油市：美国原油期货跌破93美元，美联储刺激计划充斥变数

美国石油协会(API)将于周三2130GMT公布其石油库存报告。

0022 GMT，美国12月原油期货 下跌0.08美元报每桶92.96美元，此前在隔夜市场结算价下跌2.10美元。

石油输出国组织(OPEC)周二称，OPEC目前的产量仍高于明年全球对其石油需求的预估，尽管此前沙特阿拉伯将产量自纪录高位下调。

利比亚一位石油官员称，数十名抗议者周二封锁了位于Zawiya的炼厂前门和石油输出码头，但这座日加工能力为12万桶的炼厂并未中断生产。

国际能源署(IEA)称，2015年美国将超过俄罗斯和沙特成为全球最大产油国，使得美国可以接近能源自给自足并减少对石油输出国组织(OPEC)的依赖。 (完)

(编译 孙茉莉/郑茵 审校 郑茵/侯向明)

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