中港个股：中国平安大股东正大集团以所持股权质押向瑞银融资

路透上海11月13日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险（集团）股份有限公司 周三公告称，第一大股东泰国正大集团旗下子公司持有的中国平安H股股权大部分已用以股权质押，向瑞银 伦敦分行融资，涉及约8.8亿股平安股份。不过中国平安坚称，正大集团尚无减持计划。

另外，正大集团另一家子公司易盛发展将其持有的中国平安3亿266.23万股以结构性金融衍生品Collar(封顶保底式期权交易)的融资方式, 作为抵押品交付给瑞银集团，易盛发展所持股权降至5,000万股。不过在该衍生品的赎回期，在易盛发展偿还其债务后，可以取回交付给瑞银的中国平安股票。

此前正大集团通过四家子公司持有12亿3,281.56万股中国平安H股，透过另一家子公司持有1亿3,911.29万A股，共持有中国平安17.33%股权。目前其所持股权中，未涉及质押和抵押的中国平安股权仅1.8亿股。

此次，正大集团与瑞银所做的融资和结构性衍生品融资，涉及的质押和抵押中国平安股票共计11.83亿股，按昨日收盘价计算，市值逾736亿港元。

中国平安公告指出，正大集团对所持中国平安股份的融资安排，纯属其对集团整体财务稳健的规划以及对未来业务发展机会所作出的考虑，并不影响正大集团对中国平安长期持股的战略目标与坚定信心。

公告称，“基于双方的长期合作战略，正大集团并无减持中国平安股权的计画。正大集团将坚持对于中国平安的长期投资，持续保持中国平安的第一大股东地位。”

汇丰 去年12月称，出售所持有的平安保险15.57%H股股份予正大集团(Charoen Pokphand Group Company Limited)附属公司，交易价值高达727.36亿港元。

中国平安H股周二收报62.25港元。（完）

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