新债招标: 中国七年续发国债收益率4.4515%，创九年来新高--业内人士

路透北京11月13日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的七年期固息国债，中标收益率为4.4515%，小幅高于此前4.42%的市场预测均值，这一水平创下自2004年11月来的新高。

业内人士并称，该期续发国债的边际中标收益率为4.5110%，首场投标倍数为1.62倍。

今日国债为今年第20期国债的第一次续发，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。

原发行部分当日停止交易一天。11月14日至11月18日进行分销；11月20日起与原发行部分合并上市交易。