新债招标: 中国七年续发国债收益率4.4515%，创九年来新高--业内人士

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透北京11月13日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的七年期固息国债，中标收益率为4.4515%，小幅高于此前4.42%的市场预测均值，这一水平创下自2004年11月来的新高。
业内人士并称，该期续发国债的边际中标收益率为4.5110%，首场投标倍数为1.62倍。
今日国债为今年第20期国债的第一次续发，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，并进行甲类成员追加投标。
原发行部分当日停止交易一天。11月14日至11月18日进行分销；11月20日起与原发行部分合并上市交易。
财政部今年第20期记账式附息国债 从10月17日开始计息，票面利率4.07%。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。
路透伦敦4月13日 - 伦敦期铜周四自三个月低点回升，受助于美元走软和中国公布乐观的3月贸易数据，带动了对需求增长的希望。中国为全球最大金属消费国。