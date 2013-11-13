离岸点心债：工行在伦敦发行的点心债三年期以3.35%定价，五年为3.75%

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透香港11月13日 - 根据路透获得的文件，中国工商银行 在伦敦发行的三年期点心债以3.35%定价，五年期以3.75%定价，均低于初步指导利率各25基点（BP)。
此为中资银行首支在伦敦发行的点心债。
工银伦敦、工银亚洲、工银国际、苏格兰皇家银行、摩根大通以及渣打为联席全球协调人。工银新加坡以及永丰金证券协同承销。
工行伦敦分行去年曾完成一笔1亿元人民币的存款证（CD），为中资银行首次在伦敦发行的人民币存款证。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)