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货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 09:19 BJT

离岸点心债：工行在伦敦发行的点心债三年期以3.35%定价，五年为3.75%

路透香港11月13日 - 根据路透获得的文件，中国工商银行 在伦敦发行的三年期点心债以3.35%定价，五年期以3.75%定价，均低于初步指导利率各25基点（BP)。

此为中资银行首支在伦敦发行的点心债。

工银伦敦、工银亚洲、工银国际、苏格兰皇家银行、摩根大通以及渣打为联席全球协调人。工银新加坡以及永丰金证券协同承销。

工行伦敦分行去年曾完成一笔1亿元人民币的存款证（CD），为中资银行首次在伦敦发行的人民币存款证。（完） (记者 李珊珊; 审校 林高丽)

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