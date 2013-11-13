英国经济：央行料维持低利率承诺，尽管经济预测料更加乐观

路透伦敦11月13日 - 英国央行总裁卡尼周三可能强调，他并不急于升息，尽管过去三个月英国经济展望明显亮丽。

英国央行将在1030GMT时公布新的预测，届时其料将上修其经济成长展望，而其失业率和通胀预估料比三个月前的预测来得低，印证那些显示英国经济复苏正在增强的数据。

但分析师认为有一件事料和8月相同，即英国央行会承诺维持利率在纪录低位0.5%，直至失业率降至7%。

Berenberg bank的Rob Wood表示，“最新数据不太可能大幅改变英国央行有关利率应该长期保持不变的评估。”

“释出的讯息可能是，英国仍有待努力，英国正处于复苏的初期阶段，还需要很多的刺激。”

尽管如此，金融市场仍在寻找英国央行可能考虑提早升息的蛛丝马迹。

即使通胀近来放缓超乎预期，10月年增率降至2.2%，为2012年9月以来最低水准，且和英国央行8月时预测的逾2.8%差距甚远。

Wood预期，英国央行其中一项可能的预测将是，失业率有50%的机率最快在2015年第四季降至7%以下，8月的预测是在2016年第二季。

卡尼可能也会强调7%的失业率不是升息的触发因素，只是央行开始考虑紧缩货币政策的要点。