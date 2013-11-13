《全球重要经济事件一览表》--11月13日-11月20日

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11月13日(三)

新加坡--美国财长杰克卢与新加坡副总理兼财政部长尚达曼举行会晤。

吉隆坡--美国财长杰克卢出访马来西亚(至11月14日)，将与该国副总理Idris Jala举行会晤。

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话(2300)。

巴黎--法国央行总裁诺亚就银行和保险业监管讲话(0800)。

法兰克福--欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼在一银行业会议上就欧元区当前的经济状况发表讲话(1210)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在皇家钱币博物馆(Royal Coin Cabinet)发表演说，题为“现金有未来可言吗？”(1730)。

巴塞罗那--欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)将在题为西班牙走出经济危机的会议上讲话。

11月14日(四)

布鲁塞尔--欧元区和欧盟各国财长会议(至11月15日)。

伦敦--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在欧盟银行业管理局(EBA)研究会上发表主旨演讲。

河内--美国财长杰克卢访问越南。

北京--美国财长杰克卢访问中国(至11月15日)。

达拉斯--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在达拉斯联储主办的房地产会议上发表主旨演讲(1845)。

华盛顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策讲话(1400)。

华盛顿--美联储主席贝南克在一教师会议上讲话，题为“有关美联储的教学”(0000)。

华盛顿--美国参议院金融委员会就提名叶伦担任美联储主席举行听证会(1500)。

瑞士洛桑--瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)讲话，主题为“低利率：原因和结果”。

德国Wart--德国央行委员Joachim Nagel在2013年经济论坛上讲话，主题为“金融和国家债务危机时期的货币政策”。

法兰克福--德国央行发布年度金融稳定性报告。德国央行副总裁劳滕施莱格和委员Andreas Dombret出席。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在Danish Bank组织的早餐会上就他对经济状况的看法发表讲话(0630)。

11月15日(五)

伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在第六届CFA协会欧洲投资年会讲话(1215)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)在Almega组织的讨论会上讲话，题为“央行--新需求，旧框架”(0715)。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼讲话，题为“处在十字路口上的匈牙利”。

11月18日(一)

美国法拉盛--纽约联储总裁杜德利在皇后学院(Queens College)就全国和地区经济状况发表讲话(1715)。

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在风险管理协会的2013年风险管理年会上就经济前景讲话。

美国明尼阿波里斯--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在该联储一场研讨会上发表讲话(0045)。

维也纳--奥地利央行举办会议，题为“欧洲经济一体化-2013”(至11月19日)。

米兰--意大利央行官员Fabio Panetta发表半年度央行金融稳定性报告(1600)。

蒙特利尔--加拿大央行副总裁麦克勒姆参加金融市场管理局的讨论会(1545)。

布鲁塞尔--欧洲央行委员柯恩(Luc Coene)就比利时银行业发表讲话(1715)。

11月19日(二)

芝加哥--美国芝加哥联储总裁埃文斯在中西部银行领袖会议上就当前经济状况和货币政策发表讲话(1915)。

华盛顿--美国前财长萨默斯在华尔街日报CEO协会会议上讲话，题为“美国经济管理的未来”(1900)。

悉尼--澳洲央行公布11月货币政策会议记录。

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加有关“欧洲前景”的讨论(1115)。

加拿大塞克威尔--加拿大央行副总裁穆雷在蒙特爱立森大学(Mount Allison University)发表演说(2230)。

11月20日(三)

伦敦--英国央行执行董事暨首席经济学家戴尔参加题为“对量化宽松和央行未来的预测”的讨论(1025)。

华盛顿--美联储主席贝南克在全美经济学家俱乐部会员年度晚宴上讲话(0000)。

华盛顿--联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月政策会议记录(1900)。

芝加哥--圣路易斯联储总裁布拉德参加彭博商业峰会，将就美国经济和货币政策接受专访(1710)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参加国际金融和监管论坛中心举办的研讨会，讨论对金融市场的看法(0030)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和高级副总裁Tiff Macklem就央行货币政策报告对参议院金融委员会进行证词陈述(2115)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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