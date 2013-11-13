《美国上市公司业绩公布日程表》--11月13日至11月20日

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透11月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于11月13日至11月20日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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11月13日 AMC Q1 2014 思科(Cisco Systems) 0.51 35 0.48
11月13日 BMO Q3 2013 Macy's, Inc. 0.39 20 0.36
11月13日 AMC Q2 2014 NetApp, Inc. 0.63 37 0.51
11月13日 BMO Q3 2013 Progressive Corp 0.41 21 0.27
11月14日 AMC Q4 2013 安捷伦科技 0.76 18 0.86
11月14日 AMC Q4 2013 应用材料(Applied Materials) 0.19 18 0.06
11月14日 BMO Q4 2013 Helmerich & Payne, Inc. 1.41 22 1.36
11月14日 Q3 2013 Nordstrom 0.66 26 0.71
11月14日 BMO Q3 2013 Kohl's Corp. 0.86 22 0.91
11月14日 BMO Q4 2013 Tyco International 0.52 14 0.33
11月14日 BMO Q4 2013 维亚康母(Viacom) 1.45 32 1.21
11月14日 BMO Q3 2014 沃尔玛(Wal-Mart) 1.13 26 1.08
11月18日 AMC Q3 2014 Salesforce.com, Inc. 0.09 40 0.08
11月18日 AMC Q4 2013 Jacobs 0.88 20 0.80
11月18日 BMO Q4 2013 Tyson Foods 0.69 12 0.55
11月18日 AMC Q3 2014 Urban Outfitters, Inc. 0.45 34 0.40
11月19日 Q3 2014 百思买(Best Buy) 0.10 23 0.03
11月19日 11:30 Q1 2014 Campbell Soup Company 0.87 16 0.88
11月19日 BMO Q3 2013 家得宝(Home Depot Inc.) 0.89 25 0.74
11月19日 BMO Q2 2014 Medtronic Inc. 0.90 20 0.88
11月19日 BMO Q3 2014 The TJX Companies, Inc. 0.74 29 0.62
11月20日 BMO Q4 2013 ADT Corp 0.46 9 0.43
11月20日 BMO Q4 2013 Deere & Company 1.89 20 1.75
11月20日 BMO Q3 2013 J C Penney Co Inc -1.78 18 -0.93
11月20日 BMO Q3 2013 Lowe`s Companies 0.48 25 0.40
11月20日 AMC Q3 2013 L Brands Inc 0.28 30 0.26
11月20日 BMO Q2 2014 The J. M. Smucker Company 1.60 16 1.45
11月20日 BMO Q3 2013 Staples, Inc. 0.42 17 0.46
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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金融市场假期一览表
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 白云)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)