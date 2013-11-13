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货币新闻 | 2013年 11月 13日 星期三 09:19 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月13日至11月20日

路透11月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于11月13日至11月20日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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11月13日 AMC Q1 2014 思科(Cisco Systems) 0.51 35 0.48

11月13日 BMO Q3 2013 Macy's, Inc. 0.39 20 0.36

11月13日 AMC Q2 2014 NetApp, Inc. 0.63 37 0.51

11月13日 BMO Q3 2013 Progressive Corp 0.41 21 0.27

11月14日 AMC Q4 2013 安捷伦科技 0.76 18 0.86

11月14日 AMC Q4 2013 应用材料(Applied Materials) 0.19 18 0.06

11月14日 BMO Q4 2013 Helmerich & Payne, Inc. 1.41 22 1.36

11月14日 Q3 2013 Nordstrom 0.66 26 0.71

11月14日 BMO Q3 2013 Kohl's Corp. 0.86 22 0.91

11月14日 BMO Q4 2013 Tyco International 0.52 14 0.33

11月14日 BMO Q4 2013 维亚康母(Viacom) 1.45 32 1.21

11月14日 BMO Q3 2014 沃尔玛(Wal-Mart) 1.13 26 1.08

11月18日 AMC Q3 2014 Salesforce.com, Inc. 0.09 40 0.08

11月18日 AMC Q4 2013 Jacobs 0.88 20 0.80

11月18日 BMO Q4 2013 Tyson Foods 0.69 12 0.55

11月18日 AMC Q3 2014 Urban Outfitters, Inc. 0.45 34 0.40

11月19日 Q3 2014 百思买(Best Buy) 0.10 23 0.03

11月19日 11:30 Q1 2014 Campbell Soup Company 0.87 16 0.88

11月19日 BMO Q3 2013 家得宝(Home Depot Inc.) 0.89 25 0.74

11月19日 BMO Q2 2014 Medtronic Inc. 0.90 20 0.88

11月19日 BMO Q3 2014 The TJX Companies, Inc. 0.74 29 0.62

11月20日 BMO Q4 2013 ADT Corp 0.46 9 0.43

11月20日 BMO Q4 2013 Deere & Company 1.89 20 1.75

11月20日 BMO Q3 2013 J C Penney Co Inc -1.78 18 -0.93

11月20日 BMO Q3 2013 Lowe`s Companies 0.48 25 0.40

11月20日 AMC Q3 2013 L Brands Inc 0.28 30 0.26

11月20日 BMO Q2 2014 The J. M. Smucker Company 1.60 16 1.45

11月20日 BMO Q3 2013 Staples, Inc. 0.42 17 0.46

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国上市公司业绩公布日程表

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台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 白云)

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