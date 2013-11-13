《新兴市场重要经济事件预告》--11月13日-11月20日

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11月13日(三)
新加坡--美国财政部长杰克卢会晤新加坡副总理兼财政部长尚达曼。
吉隆坡--美国财政部长杰克卢访问马来西亚(至11月14日)，会晤马来西亚副总理Idris Jala。
萨格勒布--克罗地亚央行举行会议。
布达佩斯--匈牙利央行公布10月利率会议纪录(1300)。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡在部长级经济政策事务会议上致开幕词(2300)。
11月14日(四)
北京--美国财政部长杰克卢访问中国(至11月15日)。
河内--美国财政部长杰克卢访问越南。
首尔--韩国央行举行货币政策会议。
首尔--韩国央行总裁金仲秀会晤国内银行领导人，讨论近期经济事件(2230)。
11月15日(五)
印度孟买--2013年银行家年会(至11月16日)。印度财政部长齐丹巴南、印度央行副总裁Harun Rashid Khan和央行总裁拉詹发表讲话。
印度孟买--第十届资本市场年会--CAPAM 2013。印度央行常务理事R. Gandhi发言。
11月18日(一)
维也纳--奥地利央行举行“2013年欧洲经济一体化”会议(至11月19日)。捷克央行理事会成员Eva Zamrazilova发表讲话。
米兰--国际货币基金组织(IMF)理事Andrea Montanino和经济合作暨发展组织长期投资项目总经理Raffaele Della Croce出席公共和私有合作伙伴大会(1330)。
11月19日(二)
华盛顿--世界银行行长金墉和前以色列央行总裁费舍尔在华尔街日报大会上就“全球经济展望”讲话。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(将不会宣布利率决定)。
11月20日(三)
新德里--亚洲开发银行(ADB)常务总干事Rajat Nag计划就印度面临的挑战讲话，包括近期增长回落、货币走软和资本外流。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 戴素萍)