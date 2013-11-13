主要国家经济指标预测--11月14日****

更新版 1-韩国数据：3月通胀率2.2%创近五年最高，因食品和服务价格上涨
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
路透11月14日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 新西兰公债外资持有比例 10月 -- 65.1% -- 韩国出口(较上年同期) 10月修正值 -- +7.3% 进口(较上年同期) -- +5.1% 贸易收支(亿美元) -- 顺差49 0430 日本工业产出修正值 9月 -- +1.5% 0430 日本产能利用指数(较上月) 9月 -- -2.1% -- 韩国央行基准利率 11月 2.50% 2.50% 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.1% +0.5% 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.7% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +0.7% +0.9% 0745 法国经常帐(亿欧元) 9月 -- 赤字31 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 -0.1% -0.2% (较上年同期) +0.7% +1.0% 0745 法国非农就业岗位 第三季 -- -0.2% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) -- 持平 0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.1% -0.3% (较上年同期) -1.8% -2.1% 0930 英国零售销售(较前月) 10月 持平 +0.6% (较上年同期) +3.1% +2.2% 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.3% -0.5% 1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 +0.1% +0.1% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差390 逆差388 1330 美国初请失业金人数(万人) 11月9日当周 33.0 33.6 四周均值(万人) -- 34.825 续请失业金人数(万人) 11月2日当周 287 286.8 1330 美国非农生产率环比年率 第三季初值 +2.2% +2.3% 单位劳工成本 +0.2% 持平 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差10 逆差13.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2330 澳洲消费者信心指数 11月 +1.9% -- 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.5% +0.7% (较上年同期) +2.7% +2.9% 0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 +6.7% -- 0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 减少4.17 减少3.5 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 9月 7.6% 7.7% 1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -0.5% -0.3% (较上年同期) +1.1% 持平 1200 美国抵押贷款市场指数 11月8日当周 461.7 -- 再融资指数 2,076.0 -- 1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字916 赤字1,040 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 +0.3% +0.9% (较上年同期) +4.5% +1.5% 2330 日本路透短观景气判断指数 11月 正14 -- 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.5% +0.4% (环比年率) +1.9% +1.7% **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月建筑许可年率修正值 待定 * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数 待定 * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月房屋开工年率 待定 * 美国9月建筑支出 待定
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
* 美元/日圆触及一周低点，美国公债收益率亦触及一个月低点 * 欧元兑美元涨势因德债收益率下跌而受抑 * 澳元等待从澳洲央行的利率决议中获得交投线索 路透东京4月4日 - 美元兑日圆周二走势摇摆不定，因避险情绪弥漫整个市场。 投资者的风险偏好本周因诸多因素受到抑制，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤前的市场谨慎情绪，以及俄罗斯圣彼得堡地铁周一发生的疑似自杀式炸弹袭击。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.15%至110.685，为一周来的最低水平。 欧元兑美元 持稳，报1.0666美元，隔夜仅涨0.2%左右，俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事件引发避险潮，导致德国公债收益率急剧下跌，欧元涨势因此放缓。 亚洲时段的关注焦点是澳洲央行今日晚些时候将公布政策决定。 外界普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低位1.5%不变