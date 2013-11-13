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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--11月14日****

路透11月14日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    11月14日(四)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    0200  新西兰公债外资持有比例                              10月       --       65.1%
     --   韩国出口(较上年同期)                          10月修正值       --       +7.3%
               进口(较上年同期)                                          --       +5.1%
               贸易收支(亿美元)                                          --      顺差49
    0430   日本工业产出修正值                                 9月        --       +1.5%  
    0430   日本产能利用指数(较上月)                           9月        --       -2.1%
     --    韩国央行基准利率                                  11月      2.50%      2.50%
    0630    法国国内生产总值(GDP)(较前季)              第三季初值      +0.1%      +0.5%
    0700    德国经季节调整的GDP(较前季)                第三季初值      +0.3%      +0.7%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                          +0.7%      +0.9%
    0745    法国经常帐(亿欧元)                                9月        --      赤字31
    0745    法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         10月终值      -0.1%      -0.2%
                                    (较上年同期)                       +0.7%      +1.0%
    0745    法国非农就业岗位                               第三季        --       -0.2%
    0815    瑞士生产者/进口物价(较前月)                      10月        --       +0.1%
                          (较上年同期)                                   --        持平 
    0900    意大利GDP(较前季)                          第三季初值      -0.1%      -0.3%
                 (较上年同期)                                          -1.8%      -2.1%
    0930    英国零售销售(较前月)                             10月       持平      +0.6%
                    (较上年同期)                                       +3.1%      +2.2%
    1000    欧元区GDP(较前季)                          第三季初值      +0.2%      +0.3%
                 (较上年同期)                                          -0.3%      -0.5%
    1330    加拿大新屋价格(较前月)                             9月     +0.1%      +0.1%
    1330    美国国际贸易收支(亿美元)                           9月    逆差390   逆差388
    1330    美国初请失业金人数(万人)                    11月9日当周     33.0       33.6
                      四周均值(万人)                                      --     34.825
                续请失业金人数(万人)                    11月2日当周      287      286.8
    1330    美国非农生产率环比年率                       第三季初值     +2.2%     +2.3%
                单位劳工成本                                            +0.2%      持平
    1330    加拿大贸易收支(亿加元)                             9月     逆差10   逆差13.1

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    11月13日(三)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段     现值      预估值
    2330   澳洲消费者信心指数                                11月      +1.9%         --        
    0030   澳洲薪资价格指数(较前季)                        第三季      +0.5%       +0.7%
                     (较上年同期)                                      +2.7%       +2.9%
    0300   韩国L货供额(较上年同期)                            9月      +6.7%         --         
    0930   英国请领失业金人数(万人)                          10月   减少4.17     减少3.5     
                按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率           9月       7.6%        7.7%
    1000   欧元区工业生产(较前月)                             9月      -0.5%       -0.3%        
                      (较上年同期)                                     +1.1%        持平        
    1200   美国抵押贷款市场指数                       11月8日当周      461.7         --         
                      再融资指数                                     2,076.0         --       
    1900    美国联邦预算(亿美元)                             10月    赤字916   赤字1,040      
    2145   新西兰零售销售(较前季)                          第三季      +0.3%       +0.9%        
               (较上年同期)                                            +4.5%       +1.5%        
    2330   日本路透短观景气判断指数                          11月       正14         --         
   
    2350   日本国内生产总值(GDP)(较前季)                   第三季      +0.5%       +0.4%        
                                (环比年率)                             +1.9%       +1.7%        
    
        
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月建筑许可年率修正值                  待定
    * 美国芝加哥联邦储备银行9月中西部制造业指数  待定
    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月房屋开工年率                        待定
    * 美国9月建筑支出                            待定

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