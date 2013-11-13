路透专访：三中全会预示中国未来的权力安排更加集中--专家

* “国家安全委员会”将集中非经济的权力

* “全面深化改革领导小组”将集中经济的权力

* 所有制的产权和运营层面可能会有所切割

* 地方国企或在所有制层面上有所推进

路透北京/香港11月13日 - 备受瞩目的中共十八届三中全会已经落幕，随后发布的公报引发各种解读。中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉认为，未来中国的权力安排将更加集中--将成立的“国家安全委员会”将集中非经济的权力，而“全面深化改革领导小组”将集中经济的权力。

刘煜辉在接受路透专访时还指出，随着三中全会改革方案的落实，未来所有制的产权和运营层面可能会有所切割，在运营层面即使用权方面，则会更强调市场机制的引导。

“可以看出的一点是，所有权和使用权不会成为对立面，也就是说不一定非得要改变所有制，才能全面市场化。”刘煜辉称。

为新一届政府制定执政纲领的十八届三中全会于周二闭幕，明确了改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果。中央将成立全面深化改革领导小组以及成立国家安全委员，被视为将推进改革和加强国家安全提高到更高的决策层面。而市场在资源配置中的作用，则由以往的“基础性”提法改为“决定性”作用。

刘煜辉认为，发挥市场“决定性”作用的表述比2003年的“基础性”作用，有加强和确定的意味。因当市场发挥基础性作用时，政府还是可以起决定性作用的，基础性不一定是决定力量或重要力量。

“未来加大市场化改革力度还是要看细则，看操作层面的东西，才知道未来会做到什么程度。这次列出了2020年时间表概念，彰显决心。”他说。

公报明确提出，建设统一开放、竞争有序的市场体系，是使市场在资源配置中起决定性作用的基础。必须加快形成企业自主经营、公平竞争，消费者自由选择、自主消费，商品和要素自由流动、平等交换的现代市场体系，着力清除市场壁垒，提高资源配置效率和公平性。

**地方国企或在所有制层面上有所推进**

此前，市场热切预期国企改革或被三中全会视为一个首要任务。但实际上，公报延续了过去10多年来的相同表述，重申坚持公有制经济是社会主义市场经济的根基和国有经济的主导作用。

刘煜辉表示，垄断国企、大型央企改革在所有制层面并不会走得太快，市场化的路径考量上“网运分离”恐怕是主要方向。比如采掘、矿产、土地所有权方面可能还是要保持公有制，但是油气管道、电网运营、加油站等资源使用领域，可能会引入竞争机制，提高运营效率，也是提高国有资产回报率。

但他认为，地方国企的改革可能在所有制层面会走的快一些，值得关注。“因为地方债务的现实压力，中央希望约束诸侯的削藩考虑，会成为地方国企改革的重要推进力量。”

三中全会公报称，必须毫不动摇巩固和发展公有制经济，坚持公有制主体地位，发挥国有经济主导作用，不断增强国有经济活力、控制力、影响力。必须毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，激发非公有制经济活力和创造力。

刘煜辉认为，以撒切尔、里根（以私有化为标志）为旗帜的这些新自由主义原教旨的东西在一定程度被否定，之前社会提出的新供给等概念更多是一些民间臆想，很可能逐步淡化。

“弥合社会裂痕和财富分裂，是全球政治面临的共同任务，政治风向都一样向左，怎么能举原教旨的旗呢?要认清形势。”他说。

三中全会公报表示，全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化；必须更加注重改革的系统性、整体性、协同性，加快发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会、生态文明。（完）