《热点透视》通胀意外走低缓解英国央行收紧政策压力

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 石冠兰

路透伦敦11月12日 - 这个预测错了，英国央行是不会介意的--那就是通胀降低的速度比央行或市场分析师的预期要快。央行总裁卡尼现在会觉得没那么大压力要收紧货币政策了，尽管失业率下滑的速度也快于他的预期。

英国10月年通胀率从前月的2.7%降至2.2%。降幅超过分析师预估，也有悖于央行8月时关于今年余下时间通胀率将超过2.8%的预测。

英国央行的通胀目标为2%，与欧洲央行几乎一致，但两者的境况却不同。欧洲央行上周降息时，欧元区通胀率还不到官方目标的一半。而相比之下，英国的通胀率已超过央行目标近四年之久，有时甚至超过了目标值的两倍。

这没有阻止英国央行实施低息加购买资产的宽松货币政策。但若不是失业率不像预期的那样顽固高企，居高不下的通胀率可能会使得民众生活窘迫。失业率是英国央行今年稍早开始启用的另一项参考指标。

该央行曾表示，只要物价压力可控，在失业率降至7%之前是不会考虑升息的。其预计这在2016年中期前不会出现。但现在看来那可能会提前。金融市场已经对该指引表示怀疑，并已消化提前一年升息的可能性。

英国央行本周将更新经济预估，届时可能被迫承认对于失业率看法过于悲观了。但只要通胀率受到抑制的情况不只是一个月的奇迹，那么该央行就不太可能有早于计划收紧政策的压力。经过多年来尽量无视高企的通胀数字之后，英国央行有望很快重启这一传统标准。