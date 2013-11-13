投行观点：高盛调降CBOT玉米价格预估，预计2014年美国大豆种植面积增加

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
路透芝加哥11月12日 - 投资银行高盛将芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货的三个月和六个月价格预估从每蒲式耳4.25美元下调至4美元，并预计12个月后将降至3.75美元。
高盛在周一给客户的报告中指出“我们预计美国玉米库存接近20亿蒲式耳”。
该行维持CBOT大豆三个月和六个月价格预估分别在每蒲式耳12.50美元和11.50美元不变，但将12个月后价格预估从10.50美元下调至9.50美元。
高盛预计2014年美国大豆种植面积将从2013年的7,650万英亩，提升至纪录高位8,300万英亩。并预计2014年美国玉米种植面积为9,250万英亩，低于2013年的9,530万英亩。
“尽管2014年美国种植利润率将下降，但仍够高，足以激励大豆种植面积创下纪录高位，”高盛称。
“鉴于投入成本大幅下降，尤其化肥，即使明年春天新作玉米和大豆价格再下跌10%至15%，我们认为情况也不会改变。”
高盛预计2014/15年美国玉米产量为138.81亿蒲式耳，平均每英亩单产为164.0蒲式耳，收割面积为8,460万英亩。
该行并预计2014/15美国大豆产量为创纪录高位的36.86亿蒲式耳，每英亩单产为45.0蒲式耳，收割面积为8,190万英亩。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)