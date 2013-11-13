投行观点：高盛调降CBOT玉米价格预估，预计2014年美国大豆种植面积增加

路透芝加哥11月12日 - 投资银行高盛将芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货的三个月和六个月价格预估从每蒲式耳4.25美元下调至4美元，并预计12个月后将降至3.75美元。

高盛在周一给客户的报告中指出“我们预计美国玉米库存接近20亿蒲式耳”。

该行维持CBOT大豆三个月和六个月价格预估分别在每蒲式耳12.50美元和11.50美元不变，但将12个月后价格预估从10.50美元下调至9.50美元。

高盛预计2014年美国大豆种植面积将从2013年的7,650万英亩，提升至纪录高位8,300万英亩。并预计2014年美国玉米种植面积为9,250万英亩，低于2013年的9,530万英亩。

“尽管2014年美国种植利润率将下降，但仍够高，足以激励大豆种植面积创下纪录高位，”高盛称。

“鉴于投入成本大幅下降，尤其化肥，即使明年春天新作玉米和大豆价格再下跌10%至15%，我们认为情况也不会改变。”

高盛预计2014/15年美国玉米产量为138.81亿蒲式耳，平均每英亩单产为164.0蒲式耳，收割面积为8,460万英亩。

该行并预计2014/15美国大豆产量为创纪录高位的36.86亿蒲式耳，每英亩单产为45.0蒲式耳，收割面积为8,190万英亩。(完)