台湾汇市：台币盘初实质价格疲软，外资疑布局美元多头部位

路透台北11月13日 - 台币兑美元 周三盘初延续此前趋弱走势，实质汇价疲软不振。汇银人士指出，今日亚股表现不佳，台股 也于平盘下方游走，汇市盘初见外资买入美元力道稍强，疑开始建立美元多头部位，进口商亦跟进买汇。

汇银人士说，虽然市场正等待周四叶伦于国会的听证结果，但市场上美国联邦储备理事会(FED)或提早让QE(量化宽松)退场的声音不断，市场气氛催生美元多头布局，也有外资因台股表现不佳汇出，加上进口商避险的美元买盘，令台币一早即贬破29.600。

〞现在台币刚开始走这一段(偏弱)，市场看起来是测试能走到哪里。〞一位本地汇银人士说。

现汇市场台币走弱速度稍快，但海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，一个月期美元/台币的换汇点并未再度扩大溢价，而是小幅折价，显示市场对美元后市走势仍不确定。美元/台币指标一个月期 早盘报价约在29.593/29.618间，上日收盘在29.560。

本地时间9:58时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高2.1分报29.615。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.615-29.630，上交易日则落在29.51-29.58。

交易员观察市场最新动态：

* 台股盘初随同亚股表现趋弱，外资小量汇出的效应仍在

* 外资疑似小量建立美元多头部位，本地银行密切观察是否跟进

* 韩元兑美元 暂报在1,072.7附近，较上日微幅走弱

* 进口商担心台币进一步贬值，亦有一些美元买盘

* 出口商暂时观望，未积极进场

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.600-29.650

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